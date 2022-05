Polizei Duisburg

POL-DU: Moers/Hochemmerich/Hochheide: Busfahrer hupt Räuber in die Flucht

Duisburg (ots)

Ein Busfahrer (41) der Linie 912 (Moers nach Duisburg Rheinhausen) hat in der Nacht zu Montag (2. Mai) gegen 00:15 Uhr zwei Räuber mit der Hupe in die Flucht geschlagen. Die beiden Jugendlichen waren am Moerser Bahnhof kurz vor Mitternacht eingestiegen. Kurz nach der Haltestelle Lauerstraße in Hochheide kamen die zwei Unbekannten zum 41-Jährigen, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Als der Busfahrer laut hupte, rannten die Räuber hinaus auf die Asterlager Straße in Richtung Diergardtpark. Beide sind etwa 16 bis 18 Jahre alt und schlank. Der Kleinere ist etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß und trug einen blauen Pullover zur dunklen Hose. Sein Komplize wird auf etwa 1,70 Meter Größe geschätzt und war mit einem hellen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das Duisburger Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell