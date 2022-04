POL-DU: Huckingen: 12-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Duisburg (ots) - Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (28. April, 1:40 Uhr) eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Lilien-/Tulpenstraße komplett abbrannte, meldeten sich Zeugen bei der Kripo, die Hinweise auf mögliche Täter hatten. Demnach soll schon am späten Abend eine Gruppe Jugendlicher in Tatortnähe um die Häuser gezogen und negativ aufgefallen ...

