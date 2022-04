Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Hinweise nach abgebrannter Gartenlaube - Polizei sucht Gruppe Jugendlicher

Duisburg (ots)

Nachdem in der Nacht zum Donnerstag (28. April, 1:40 Uhr) eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Lilien-/Tulpenstraße komplett abbrannte, meldeten sich Zeugen bei der Kripo, die Hinweise auf mögliche Täter hatten. Demnach soll schon am späten Abend eine Gruppe Jugendlicher in Tatortnähe um die Häuser gezogen und negativ aufgefallen sein. Anwohner meldeten der Polizei, dass die Teenager unter anderem Gullideckel und Leergutkisten entwendeten. Das Kriminalkommissariat 11 sucht nun weitere Zeugen, die nähere Angaben zu dieser Gruppe machen können - Rufnummer: 0203 2800.

