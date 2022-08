Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in Wohnhaus +++ Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer +++ Überfüllter Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

1. Einbruch in Wohnhaus

Kirchseelte Am Samstag, 20.08.2022, kam es im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Holzkamp. Die unbekannten Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohnerin vermutlich durch ein Fenster in das Wohnhaus. Im Haus trafen die unbekannte Täterschaft auf den Hund der Geschädigten und setzten gegen diesen vermutlich ein Tierabwehrspray ein. Die Höhe des entstandenen Schadens und des entwendeten Diebesgutes ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer Ganderkesee Am Samstag, 20.08.2022, gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 74-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Pkw von der Atlasstraße nach rechts auf die Bergedorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 48-Jährigen aus Ganderkesee, der mit seinem Pedelec den linken Fußweg (falsche Seite) der Bergedorfer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr. Bislang ist unklar, ob er seine Fahrt ggf. nach links auf der Atlasstraße fortsetzen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec-Fahrer, infolgedessen der 48-Jährige schwer verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte in ein Krankenhaus transportiert. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7.000,- EUR geschätzt.

3. Überfüllter Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt Wildeshausen Am Sonntagmorgen, 21.08.2022, gegen 05:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Wildeshausen einen augenscheinlich überfüllten Pkw im Bereich der Straße Am Umspannwerk fest. Noch bevor dem Fahrzeugführer Anhaltesignale gezeigt werden konnten, versuchte sich der Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Visbeker Straße, die Gutenbergstraße und anschließend über den Bargloyer Weg zu entfernen. Aufgrund der enormen Geschwindigkeitsüberschreitung von über 100 km/h bei erlaubten 30 km/h Höchstgeschwindigkeit konnte der Pkw erst im Bereich des Bargloyer Weges eingeholt und dort kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich sieben Personen, von denen niemand seinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Als Fahrzeugführer wurde ein 19-Jähriger aus Garrel festgestellt. Während der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Aus diesem Grund wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der extremen Fahrweise und einzelner Zeugenaussagen ergab sich der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, sodass der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Des Weiteren wird sich der 19-Jährige aufgrund der Trunkenheit im Verkehr und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

