Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: 80-Jähriger Unfallbeteiligter erliegt seinen Verletzungen

Aurich/Wittmund (ots)

Nachtragsmeldung:

Am gestrigen Tage verstarb ein 80-Jähriger aus Großefehn, welcher am 01.09.2022 als Fahrradfahrer an einem Verkehrsunfall in Wiesmoor auf der Süderwieke II beteiligt gewesen ist. Nachdem der 80-Jährige zuvor schwerverletzt von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, erlag er am Montag seinen schweren Verletzungen.

Ursprungsmeldung:

In Wiesmoor kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin aus Großefehn fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 15 Uhr auf der Süderwieke II und wollte nach rechts in die Norderwieke abbiegen. Sie stieß hierbei mit einem von rechts kommenden 80 Jahre alten Radfahrer aus Großefehn zusammen, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer stürzte. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber musste er in eine Klinik geflogen werden. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz. Die Maßnahmen vor Ort wurden leider durch zahlreiche Schaulustige, die Absperrungen missachteten und zum Teil sogar durch die Unfallstelle spazierten, erheblich erschwert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell