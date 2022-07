POL-F: 220711 - 0734 Frankfurt - Nordend: Unbekannte rauben jungen Mann aus

Frankfurt (ots) - (la) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, konnte gegen 19:45 Uhr ein Drogendealer im Bahnhofsviertel festgenommen werden. Der 24-jährige Dealer wurde dabei beobachtet, wie er in der Grünanlage am Mainufer eine größere Menge an Haschisch (64 Gramm) versteckte, um diese später portionsweise weiterverkaufen zu können. Nachdem er die Drogen unter Laub ...

