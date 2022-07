POL-F: 220711 - 0731 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme von Drogendealer

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 10. Juli 2022, gegen 01.25 Uhr, hielt sich ein 37-Jähriger zusammen mit seinem Freund an der Ecke Große Friedberger Straße/Schäfergasse auf. Ein Unbekannter, welcher sich in einer Gruppe von vier oder fünf Personen befand und an den beiden Männern vorbeiging, äußerte sich in einer fremden Sprache ganz offensichtlich ...

mehr