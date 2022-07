POL-F: 220710 - 0729 Frankfurt-Niederrad: Festnahme nach Einbruch in Bürogebäude

Frankfurt (ots) - (fue) Polizeibeamten fielen am Freitag, den 8. Juli 2022, gegen 11.00 Uhr, zwei Männer auf, die sich in ihrer Verhaltensweise wie Trickdiebe benahmen. Am Hauptbahnhof bestiegen sie die Straßenbahn der Linie 21 und fuhren bis zur Vogelweidstraße. Sie begaben sich danach in ein in der Nähe befindliches Lokal. Während einer der Täter versuchte, ...

mehr