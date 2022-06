Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck- Sprengung eines Geldautomaten/ Polizei sucht weitere Zeugen

Sonsbeck (ots)

Unbekannte Täter sprengten am 06.06.2022 gegen 03:30 Uhr einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank auf der Hochstraße in Sonsbeck. Mehrere Anwohner hörten einen lauten Knall und beobachteten mindestens zwei Personen, die sich mit einem dunklen Pkw in Fahrtrichtung Geldern vom Tatort entfernten. Aufgrund des entstandenen Gebäudeschadens mussten die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert werden. Personen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Xanten unter der Telefonnummer 02801/ 7142-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell