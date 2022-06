POL-WES: Rheinberg-Orsoy - Bürgersprechstunde der Polizei

Dinslaken (ots) - Zwei unbekannte Täter klingelten am Donnerstag gegen 11.40 Uhr bei einem 77-jährigen Mann aus Dinslaken und boten diesem an, die Regenrinnen an seinem Haus an der Grabenstraße zu reinigen. Im Haus des Dinslakeners erklärten ihm die beiden Männer, dass das Dach seines Hauses undicht sei und dass sie das Dach zu einem späteren Zeitpunkt reparieren müssen. Der Dinslakener willigte ein und sie ...

mehr