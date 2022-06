Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Bergerfurth -Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten-

Wesel (ots)

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 16:32 Uhr kam es in Wesel-Bergerfurth auf der Straße Bergerfurth zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein PKW , besetzt mit drei Personen, der in Richtung Mehrhoog unterwegs war, in Bergerfurth hinter der Kreuzung Bergerfurth/Bislicher Wald/Bergen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden der 21-jährige Fahrer und sein vorne sitzender 18-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Ein 22-jähriger Mann aus Rees, der sich auf der Rückbank befand, wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber zu einer Klinik nach Duisburg verbracht werden musste. Eine Lebensgefahr besteht für den 22-Jährigen nicht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell