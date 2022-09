POL-PDKL: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Altenglan / Rammelsbach (ots) - In den vergangenen Tagen berichten mehrere Einwohner über einen jeweils einzelnen lauten Knall inmitten der Nacht. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich wurden bereits mehrere Personen zu tatrelevanten Zeiten kontrolliert. Die Ermittlungen zielen in Richtung eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die verstärkten Kontrollen werden fortgesetzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden ...

mehr