POL-PDKL: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kusel (ots)

Mehrere berauschte Fahrzeugführer mussten gestern im Stadtgebiet ihren Weg nach Verkehrskontrollen anschließend zu Fuß fortsetzen.

Kurz nach Mittag wurde ein 46-jähriger Fahrer kontrolliert, der Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum aufwies. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Streife, sodass der Mann die Beamten für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten musste. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht abgeben, denn er besaß gar keinen mehr.

Am frühen Abend geriet der 35-jährige Fahrer eines Transporters ins Visier der Fahnder. Als dieser kontrolliert wurde, schlug den Be-amten eine intensive Alkoholfahne entgegen. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein wird er so schnell nicht wiedersehen; desweiteren muss er sich in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Nach 21 Uhr wurde dann noch ein 66-jähriger Fahrer angehalten. Auch er wurde zum Alkoholtest gebeten - Ergebnis: 0,70 Promille. Für weitere Tests musste er die Streife mit zur Dienststelle begleiten und blickt nun einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro entgegen. Seinen Führerschein wird er für einen Monat abgeben müssen.

Die Polizei wird über das anstehende Wochenende im Zusammenhang mit der Kuseler Herbstmesse die verstärkten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet fortsetzen. |pikus

