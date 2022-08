Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Obermoschel (ots)

Am 30.08.2022 gegen 18.40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 379 ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Fahrerin befuhr die Landstraße von Obermoschel in Richtung Hallgarten. Hinter einer Linkskurve kam es mit einem entgegenkommenden weißen Transporter zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Transporters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall wurde die 36-jährige Fahrerin leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der PKW des Unfallgegners wurde im Bereich der linken Stoßstange erheblich beschädigt. Es könnte sich hier um einen Renault Traffic handeln.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

