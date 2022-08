Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Offenbach-Hundheim (ots)

66-Jährige verliert Kontrolle über ihre Ducati. Am Montagnachmittag fuhr die Frau mit ihrem Motorrad auf der B 420 in Richtung Glanbrücken. In einer langgezogenen Linkskurve überholte sie einen LKW. Beim Wiedereinscheren verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und kam dabei zu Fall. Hierbei erlitt sie glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ihr Krad wurde beim Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell