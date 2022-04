Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gewässerverunreinigung in Sibbesse - Sellenstedt

Hildesheim (ots)

Sibbesse (ni) - Unbekannte Täter entsorgen mehrere Eimer mit Wandfarbe und Grundierung in einem Bachlauf im Sibbesser Ortsteil Sellenstedt. Die Verschmutzung wird am Abend des 06.04.2022 mitgeteilt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Die Eimer sind in der Sellenstedter Feldmark in den Bachlauf der Subeek auf Höhe der dortigen ICE-Trasse geworfen worden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Sibbesse (Tel.: 05065-963910) oder Alfeld (Tel.:05181-9116115) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell