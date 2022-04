POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden: Rauchentwicklung in Restaurant im Fecampring - unbeaufsichtigte Pfanne in der Küche führ zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Am Freitag, den 01.04.2022 um 17.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Friedrichstraße in Rheinfelden. Ein Lkw-Fahrer fuhr rückwärts und streifte mutmaßlich mit dem Lkw eine Frau. Die Frau wurde offensichtlich an der Schulter verletzt und ...

