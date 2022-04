Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer übersteht Unfall mit Sattelzug leicht verletzt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.04.2022, gegen 11:30 Uhr, hat an Kreuzung Klettgau-/Heckerstraße in WT-Tiengen ein Autofahrer einen Verkehrsunfall mit einem Sattelzug leicht verletzt überstanden. Der die Kreuzung querende 63-jährige Audi-Fahrer kollidierte mit dem auf der Klettgaustraße in Richtung Waldshut fahrenden Sattelzug. Der Sattelzug traf den Audi im Heckbereich, so dass sich der Pkw drehte und sämtliche Airbags auslösten. Der Audi-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der 54 Jahre alte Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Während am Audi ein Totalschaden in Höhe von ca. 20000 Euro verursacht worden sein dürfte, liegt der Schaden am Lkw bei ca. 5000 Euro. Mit insgesamt sechs Fahrzeugen waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Sattelzugfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 07751 8963-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell