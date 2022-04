POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Stadt Freiburg: Rauschgifthandel in größerem Stil, vier Haftbefehle erlassen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 17.35 Uhr, ereignete sich ein Unfall an der Poller Anlage am Senser Platz. Ein Pkw-Fahrer wollte in den Bereich einfahren, öffnete die Anlage mit einem Schlüssel, der Poller habe sich gesenkt und das Rotlicht sei erloschen. Der Mann stieg in sein Fahrzeug und fuhr an. Plötzlich wäre der Poller wieder nach oben gefahren und der Pkw kollidierte mit diesem. Der Pkw wurde ...

