Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: in Landhaus eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 31.03.2022, auf Freitag, 01.04.2022, hebelten Unbekannte eine Tür eines Ladengeschäftes auf, um in ein Landhaus im Ortsteil Hertingen zu gelangen. In dem Landhaus wurde eine weitere Tür zu einem Büro aufgehebelt. Aus dem Büro wurde ein Schranktresor gestohlen. Die Höhe des Diebstahlschadens sowie des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Hertingen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail: loerrach.kk.ab2@polizei.bwl.de entgegen.

