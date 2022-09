Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (22. September) wurden Anwohner gegen 03.30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass ein Zigarettenautomat, der an der Hausfassade einer Gaststätte in der Freiheitstraße angebracht war, beschädigt wurde. Zwei männliche Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Jülicher Straße. Sie waren beide etwa 20 ...

mehr