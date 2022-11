Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Pedelecs

Am Dienstag, 01. November 2022, zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in der Koppelstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete ein verschlossenes, schwarzes Pedelec des Herstellers Victoria. Das Pedelec war mit Satteltaschen ausgestattet und auf einem Grundstück abgestellt Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-924700) entgegen.

Emstek - Diebstahl eines PKW-Trailer und eines Außenbordmotors

Zwischen Freitag, 28. Oktober 2022, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 02. November 2022, 08.00 Uhr, kam es in der Justus-von-Liebig-Straße auf dem Gelände einer Autowerkstatt zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände. Sie entwendeten einen abgemeldeten PKW-Trailer sowie einen Außenbordmotor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) in Verbindung zu setzen.

Cappeln (Oldenburg) - Sachbeschädigung an Skateranlage

Zwischen Freitag, 28. Oktober 2022, und Dienstag, 01. November 2022, kam es in der Heinrich-Beckermann-Straße, bei der dortigen Skateranlage zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Seitenwand der Anlage. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zudem wurde Müll auf der Skateranlage hinterlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 02. November 2022, gegen 05.20 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße (B72) in Höhe der Straße Zum Verwold zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die B72 von Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg. Als ein Reh die Straße kreuzte, wich die 23-Jährigen nach links aus und kam von der Straße ab. Der PKW kollidierte mit einem Straßenschild und kam in einem Graben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird bislang auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 02. November 2022, gegen 07.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Im Karspohl Ecke Kaiforter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Moldau übersah im Kreuzungsbereich einen von links kommenden, bevorrechtigten 23-jährigen Fahrradfahrer aus Garrel. Es kam zu einem Zusammenstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell