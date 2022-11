Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl von E-Bike

Am Dienstag, den 01. November 2022, zwischen 19.00 Uhr und 19.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Barßeler Straße ein schwarzes Herren-E-Bike der Marke Winora, Typ Yucatan. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 02. November 2022, zwischen 15.00 Uhr und 15.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Hafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, VW Tiguan und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Tiguan entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell