Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 55-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste ein 55 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 14:50 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung der Kreisstraße 1073 auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache den vor ihm auf derselben Spur fahrenden Radfahrer übersah und von hinten auf diesen auffuhr. Der 55-Jährige stürzte hierbei und wurde verletzt. Sowohl der Mercedes als auch das Fahrrad waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell