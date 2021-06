Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Bauzahn auf Kandelbachbrücke gelegt - Kind verletzt, Zeugen gesucht

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Bauzaun, der eigentlich der Brückenabsperrung diente, wurde von einem unbekannten Täter quer über das Geländer der Kandelbachbrücke gelegt. Ein sechsjährige fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Fahrrad auf eben diesem Weg und stieß dabei mit seinem Kopf gegen das Hindernis. Er musste aufgrund der erlittenen Kopfverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen Unbekannt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat Verdächtiges, vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachtet, und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter 06203 93050 an die Beamten zu wenden.

