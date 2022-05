Ludwigsburg (ots) - Ein Pedelec der Marke Cube wurde am Mittwoch zwischen 10.55 Uhr und 12.45 Uhr in der Schulstraße in Marbach am Neckar gestohlen. Das Fahrrad mitsamt Helm, waren am Fahrradständer einer Schule angeschlossen worden. Dem bislang unbekannten Täter gelang es das Schloss zu knacken und sich damit davon zu machen. Das grüne Pedelec des Typs Reaction Hybrid Race hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Hinweise ...

