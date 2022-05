POL-LB: Ditzingen: Achtjährige stößt mit Unbekanntem in Parkanlage zusammen

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 8:00 Uhr einen am Straßenrand des Heinrich-Hertz-Ringes in Marbach am Neckar geparkten Fiat. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass ...

mehr