POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht im Heinrich-Hertz-Ring

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch zwischen 07:00 Uhr und 8:00 Uhr einen am Straßenrand des Heinrich-Hertz-Ringes in Marbach am Neckar geparkten Fiat. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen möglicherweise von einem Straßenreinigungsfahrzeug, das auf dem dortigen Gehweg unterwegs war, verursacht worden sein könnten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

