Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Rollerfahrer stürzt und wird verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 72 Jahre alter Rollerlenker fuhr am Dienstag gegen 15:30 Uhr auf der Brennerstraße in Eltingen und wollte nach rechts in die Poststraße abbiegen. Hierbei stürzte er aus bislang unbekannter Ursache und wurde verletzt. Ersthelfer fanden den Senior bewusstlos auf. Als der hinzugerufene Rettungsdienst eintraf, erlangte der Mann sein Bewusstsein wieder. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07152 605-0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell