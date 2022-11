Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, den 04. November 2022, gegen 02.45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Sedelsberger Straße. Bei der einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 02. November 2022, zwischen 06.45 Uhr und 19.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums an der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, Renault Clio und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Clio entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

