Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Werkstatthalle

Am Donnerstag, 03. November 2022, zwischen 00.20 Uhr und 04:30 Uhr, kam es in der Straße Alter Flugplatz zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dortigen Werkstattgelände. Sie brachen in eine Kfz-Werkstatthalle ein und entwendeten mehrere Liter Diesel, Werkzeug sowie einen grauen VW Touran. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Mittwoch, 02. November 2022, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 03. November 2022, 07.15 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschmierte eine Werbetafel mit grauer Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 14.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 53-jährigen PKW-Fahrer aus Vechta, der zuvor die Oldenburger Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 53-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem saß der 56-jährige Halter des PKW auf dem Beifahrersitz. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem 53-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. November 2022, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen abgestellten schwarzen BMW X-Reihe. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 280 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 12.30 Uhr, kam es in der Straße Kösters Gang zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage beabsichtigte von der Clemens-August-Straße kommend nach links in eine Parklücke einzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 66-jährigen Radfahrer aus Dinklage. Der 66-Jährige stürzte aufgrund einer Vollbremsung und wurde leicht verletzt. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 17.40 Uhr, kam es in der Wildeshausener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer und eine 21-jährige PKW-Fahrerin, beide aus Visbek, befuhren die Wildeshausener Straße. Als der 67-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, übersah dies die 21-Jährige und fuhr mit ihrem PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Beifahrerin des 67-Jährigen, eine 55-jährige Frau aus Visbek, leicht verletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird bislang auf 10.000 Euro geschätzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 17.55 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Elmelager Straße Ecke Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer aus Bakum die Elmelager Straße in Richtung Vechtaer Straße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr der 67-Jährige eine Verkehrsinsel und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 72-jährigen PKW-Fahrers aus Bakum. Es folgte ein Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der PKW des 72-Järhigen gegen den entgegenkommenden Transporter eines 31-jährigen Fahrers aus Stadtlohn gestoßen. Der Transporter des 31-Jährigen wiederum wurde gegen den PKW einer 27-jährigen Fahrerin aus Bakum geschoben. Die 27-Jährige beabsichtigte von der Elmelager Straße kommend nach rechts abzubiegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 72-Jährige sowie der 31-Jährige leicht verletzt und in örtliche Krankenhäuser gebracht. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 46.000 Euro geschätzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02. November 2022, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Straße Westring zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter PKW-Fahrer beabsichtigte vom Neubaugebiet auf die Straße Westring zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 12-jährigen Fahrradfahrer aus Damme. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen PKW und dem 12-Jährigen. Der 12-Jährige stürzte zwar nicht, wurde aber durch den Aufprall leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der PKW-Fahrer unerlaubt von Unfallstelle, ohne sich über den Gesundheitszustand des 12-Jährigen zu erkundigen oder einen Personalienaustausch zu verlassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. November 2022, gegen 18.30 Uhr, kam es in der Straße Campemoor zu einer Verkehrsunfallflucht. Als ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden die Straße Campemoor befuhr, wurde sein linker Außenspiegel durch einen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von 500 Euro gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell