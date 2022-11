Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Werkstatthalle Am Donnerstag, 03. November 2022, zwischen 00.20 Uhr und 04:30 Uhr, kam es in der Straße Alter Flugplatz zu einem Einbruch. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem dortigen Werkstattgelände. Sie brachen in eine Kfz-Werkstatthalle ein und entwendeten mehrere Liter Diesel, Werkzeug sowie einen grauen VW Touran. Zeugen, die sachdienliche ...

