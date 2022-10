Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tabakgeschäft

Nörvenich (ots)

Mehrere Täter drangen in der Nacht zu Montag (10.10.2022) in ein Tabakgeschäft in einem Verbrauchermarkt in Nörvenich ein und entwendeten Zigaretten.

Gegen 01:20 Uhr drangen vier bislang Unbekannte in einen Supermarkt in der Straße "Gewerbepark" ein und begaben sich zum dortigen Tabakwarenhandel. Hier stahlen sie eine große Anzahl von Zigarettenstangen im Wert eines fünfstelligen Eurobetrages. Nach der Tat flüchteten sie in einem weißen Kombi oder SUV. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden

