Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Vorhalt einer Schusswaffe Tasche geraubt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.01.2022, gegen 20:30 Uhr, hob ein 20-Jähriger in einer Bankfiliale am Berliner Platz Bargeld ab und lief durch die Unterführung an der Haltestelle Ludwigshafen-Mitte an der Walzmühle vorbei in Richtung Yorckstraße. Gegenüber des Parkhauses in der Roonstraße wurde er plötzlich von einem hinter ihm laufenden Mann angesprochen. Als er stehenblieb und sich umdrehte, hielt der Unbekannte eine schwarze Pistole in Richtung seines Kopfes und forderte seine Tasche. Daraufhin übergab der 20-Jährige ihm die grüne Stoffhandtasche mit braunem Lederhenkel und der unbekannte Täter lief mit seiner Beute zurück in Richtung Unterführung. In der Tasche war unter anderem ein Handy sowie ein hellbrauner Ledergeldbeutel mit Bargeld.

Der Täter war etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 m und schlank. Er trug einen Hoodie mit schwarzer über den Kopf gezogener Kapuze, eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeans.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

