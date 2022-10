Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am helllichten Nachmittag

Kreuzau (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag (08.10.2022) am Nachmittag in ein Zweifamilienhaus in Obermaubach in der Apollinarisstraße eingebrochen. Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr drangen sie in das Haus ein. Eine Nachbarin beobachtete die Tat unwissentlich.

Der Täter verschaffte sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu dem Haus. Sie durchwühlten mehrere Schubladen und entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Dann verließen sie das Haus wieder durch die Haustür. Der Täter machte Beute im mittleren zweistelligen Bereich. Eine Nachbarin beobachtete, wie der Täter durch das Fenster einstieg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen. Dies gilt für jegliche Feststellungen, die Ihnen bereits "Unbehagen" bereitet haben - so zum Beispiel wenn Sie Personen gesehen haben, die nicht in Ihr Wohnumfeld gehören. Es sind diese Hinweise, auf die die Polizei angewiesen ist. Wenn Sie sich darüber hinaus informieren möchten, wie Sie sich vor einem Einbruch schützen können, dann wenden Sie sich telefonisch unter der Rufnummer 02421 949-8711 zu Bürodienstzeiten an die Spezialisten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Einbruchschutz. Hier werden Ihnen die Fachberater individuell auf Sie zugeschnittene Tipps geben können.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell