POL-DN: Versuchter Handtaschenraub im Parkhaus

Düren (ots) - Düren Am Samstag, den 08.10.2022 um 03:55 Uhr wurde ein 46-jährige Fahrzeugführer aus Niederzier zur Durchführung einer Verkehrskontrolle in der Victor-Gollancz Str. in Düren angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich eindeutige Hinweise auf einen Alkoholkonsum beim Fahrzeugführer, so dass ihm auf der Polizeiwache Düren eine Blutprobe entommen wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizei Düren ...

mehr