Polizei Düren

POL-DN: Gleich zwei Homejacking-Fälle am Wochenende

Inden/Düren (ots)

In Inden-Altdorf und Düren-Mariaweiler hat es am Wochenende jeweils einen sogenannten Homejacking-Fall gegeben. Der oder die Täter brachen in die Häuser der jeweiligen Fahrzeughalter ein und entwendeten dort die Fahrzeugschlüssel. Dann fuhren sie mit den Wagen davon.

In Altdorf wurde ein Fahrzeug aus der Straße "Mühlenkamp" entwendet. Nach Angaben des Geschädigten müssen die Täter zwischen 23:50 Uhr am Samstag (08.10.2022) und 08:30 Uhr am Sonntag vor Ort gewesen sein. Sie hebelten gewaltsam die Eingangstür auf und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines Opel Zafira in der Farbe Schwarz. Mit diesem flüchteten sie. In der Straße "Kupfermühle" in Mariaweiler waren die Täter zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr am Sonntag zugange. Auch hier drangen die Täter durch die Haustür in das Haus ein um die Schlüssel zu entwenden. Zudem wurde Geld entwendet. Der oder die Täter flüchteten dann mit dem entwendeten Fahrzeug, einem schwarzen Skoda Octavia.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

