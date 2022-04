Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zuviel Gas beim Rückwärtsfahren - 5 Autos beschädigt und knapp 17000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Starthilfe gab es am Mittwoch, 20.04.2022 gegen 18.20 Uhr für einen 88 Jahre alten Mann an seinen Citroen in der Einfahrt zum Parkplatz der Tiefgarage Rudolf-Graber-Straße. Nach Beendigung dieser Starthilfe gab der 88-jährige bei eingelegtem Rückwärtsgang kräftig Gas und beschleunigte unkontrolliert rückwärts. Dabei fuhr er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Dacia. Dieser wurde um fast 90 Grad nach links gedreht, auf die Straße gestoßen, wo er dann gegen ein Ford knallte. Der 88-Jährige überquerte rückwärtsfahrend die Rudolf-Graber-Straße diagonal und schleuderte nach rechts. Dabei überfuhr er zwei Hecken und einen Sperrpoller. Am Ende prallte der Citroen noch an einen Renault Clio und kam dort in einer Hecke zu Stehen. Der Citroen-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst untersucht, er blieb unverletzt. Sein Citroen und der Dacia mussten abgeschleppt werden.

md/tb

