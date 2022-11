Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Audi gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Freitag zwischen 02.00 Uhr und 04.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Erdmannhausen einen PKW stahl. Es handelt sich um ein über 20 Jahre alten, blauen Audi mit Backnanger Kennzeichen (BK-), das mit einem Dachgepäckträger, Anhängerkupplung und einem silbernen Schiebedach ausgestattet ist und altersentsprechend aussieht. Der Wert des Fahrzeugs dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 bei der Polizei zu melden.

