POL-WHV: Übergabe von Sicherheitswarnwesten für alle Erstklässlerinnen und Erstklässler im Landkreis Friesland

Wilhelmshaven (ots) - Am 10.10.2022 kam es gegen 19 Uhr in der Rüderstraße in Wilhelmshaven zu einer räuberischen Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter sollen unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und vier Schüsse in die Luft abgebeben haben. Anschließend händigte das Opfer dem 130 EUR Bargeld aus. Am Tatort ...

