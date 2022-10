Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwere räuberische Erpressung mit Schreckschusswaffe in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.10.2022 kam es gegen 19 Uhr in der Rüderstraße in Wilhelmshaven zu einer räuberischen Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter sollen unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und vier Schüsse in die Luft abgebeben haben. Anschließend händigte das Opfer dem 130 EUR Bargeld aus. Am Tatort konnten durch Tatortgruppe vier Patronenhülsen aufgefunden werden, sodass derzeit von der Benutzung einer Schreckschusswaffe ausgegangen wird. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer: 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell