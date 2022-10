Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zum Brand Peterstraße/Schillerstraße vom 03.10.22

Wilhelmshaven (ots)

Im Nachgang zur Pressemitteilung vom 04.10.22 zum Brandgeschehen in der Peterstraße/Schillerstraße https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5336205 vom 03.10.22 macht die Polizei nun ergänzende Angaben: Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in dem vor Brandausbruch offiziell leerstehenden Gebäude Schillerstraße 15 in Wilhelmshaven eine Drogenplantage betrieben. Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache wurden in dem Gebäude eine größere Anzahl von Cannabispflanzen sowie Equipment zum Betrieb einer Plantage festgestellt und entsprechend beschlagnahmt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein technischer Defekt als Brandursache anzunehmen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt und die genauen Umstände dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell