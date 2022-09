Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Wahlwies) Brand einer Gartenlaube - Zeugen gesucht

Wahlwies (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, eine Gartenlaube im Schulgarten Pestalozzi in der Straße "Am Maisenbühl" in Brand geraten. Eine Fußgängerin entdeckte den Brand der Hütte und verständigte die Feuerwehr. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehrabteilungen Wahlwies, Espasingen und Stockach, die mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften zu dem Brand ausgerückt waren, konnte nicht verhindert werden, dass die Gartenhütte in Vollbrand geriet. Schließlich gelang es der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Laube mit den darin befindlichen Gartengeräten brannte vollständig ab. An dieser entstand durch den Vollbrand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die zur betreffenden Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 07773 920017, an den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen zu wenden.

