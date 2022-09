Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Kind wird von Auto erfasst und leicht verletzt (21.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem radelnden Kind ist es am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der Straße "Kronengasse" gekommen. Ein 12-Jähriger fuhr mit einem Rad auf einem Gehweg der Straße "Benediktinerring" und bog auf die Straße "Kronengasse" ein. Dabei achtete er nicht auf einen von rechts kommenden 42-jährigen VW Passat Fahrer und stieß mit dem Auto zusammen. Der Junge stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

