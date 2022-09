Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Kreis Rottweil) Betrunkene Autofahrerin flüchtet vor der Polizei (20.09.2022)

Schramberg (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen hat die Polizei am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Zufahrtstraße zur Burgruine Hohenschramberg. Eine 55-jährige Opel Fahrerin bog von der Straße "Beim Meierhof" in die Zufahrtsstraße zur Burgruine. Als eine Polizeistreife das Auto kontrollieren wollte, gab die Fahrerin Gas. Die Beamten konnten die Frau auf Höhe eines Grillplatzes schließlich stoppen und kontrollieren. Dabei bemerkten sie, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 1,3 Promille an. Ein Arzt entnahm ihr Dame eine Blutprobe, ihren Führerschein behielt die Polizei ein. Die Frau durfte nicht mehr weiterfahren und handelte sich eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell