Donaueschingen (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag, dass sich vier Rassetauben am Campingplatz beim Riedsee befinden. Die möglicherweise dort ausgesetzten Tiere, die domestiziert und in freier Wildbahn nicht überlebensfähig sind, wurden eingefangen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen ...

mehr