Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Böschungsbrand in Westercelle

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag um 17:52 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Böschungsbrand an der Bahnstrecke in der Verlängerung des Maschweges in Westercelle alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ca. 300 m Grasland. Das Feuer wurde mit zwei D-Rohren und einem Löschrucksack gelöscht. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Westercelle.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell