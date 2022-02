Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Verursacher /-in einer Ölspur gesucht

Asbach (ots)

Am Montag befuhr ein*e bisher unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in die Landesstraße 272 von Asbach aus kommend in Fahrtrichtung Germscheid. Hierbei verlor das Fahrzeug Betriebsstoffe (vermutlich Öl). Um 15:40 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die Strecke in gleicher Richtung. Im Kurvenbereich kam der Fahrer aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe ins Rutschen und verunfallte mit einem rechtsseitig neben der Fahrbahn befindlichen Erdwall. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem PKW entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den / die Verursacher*in der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell