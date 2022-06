Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Einsatzübung in Flüchtlingsunterkunft

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Am Donnerstagabend führten die Feuerwehr Celle eine gemeinsame Einsatzübung mit dem Malteser Hilfsdienst und dem Deutschen Roten Kreuz in der Georg-Wilhelm-Straße durch. In einem ehemaligen Alten- und Pflegeheim, das zwischenzeitlich als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt wurde und zurzeit nicht bewohnt ist, wurde ein Feuer im obersten Stockwerk angenommen. Durch einen Zimmerbrand war die gesamte Etage verraucht. Insgesamt 12 Personen wurden vermisst.

Während durch die Kräfte der Feuerwehr die Menschenrettung durchgeführt wurde, erfolgte durch die Kräfte der beteiligten Hilfsorganisationen die Übernahme und Versorgung der Verletzten. Diese wurden durch Darsteller und Puppen simuliert.

Im Mittelpunkt der Übung stand die Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen sowie realistische Übungsdarstellung und Aufgabenbewältigung.

An der Übung waren über 50 Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes, des Deutschen Roten Kreuzes und der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache beteiligt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell