Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (20.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf der Straße "Erbsenlachen" einen Unfall verursacht. Ein 40-jähriger Audi A 3 Fahrer fuhr in Richtung Alban-Dold-Straße und stieß dabei gegen einen am rechten Straßenrand geparkten VW Golf. Bei der Unfallaufnahme bemerken die Polizisten, dass der Audifahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit rund 1,5 Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Schaden an den beiden beschädigten Autos beläuft sich auf insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell